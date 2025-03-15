Так, місцеві телеграм-канали пишуть про звуки БпЛА, які чути у Міллеровському районі, передає 24 Канал.

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Дрони атакують військовий аеродром у Росії

Ще одне джерело повідомляє про те, що між Міллеровим та Морозовськом могли збити один ударний дрон.

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Зазначимо, що від Міллерово до лінії бойового зіткнення понад 150 кілометрів. Але аеродром не в самому місті, а за 5 кілометрів на північний захід. Звідси Росія чи не щоночі запускає "Шахеди" на Україну.

Зверніть увагу! У ніч проти 14 березня ворог використав для удару по Україні 178 дронів різних типів. Окупанти запускали БпЛА з 6 напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.

До слова, у Морозовську теж розташований військовий аердром. Його, як і Міллерово, вже неодноразово успішно атакували дрони.