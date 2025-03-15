Відповідно до супутникових знімків сервісу Sentinel EO Hub Browser за 15 березня пожежа на підприємстві триває вже понад добу, передає 24 Канал.

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Що відомо

Раніше губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що пожежа, яка зайняла площу у понад тисячу квадратних метрів, спалахнула внаслідок удару по ньому Силами оборони. Кондратьєв також повідомив, що спалахнув один із резервуарів з бензином.

Наслідки удару по Туапсе 14 березня / Фото "Схеми"

До слова, у мережі припускають, що по резервуару Туапсинського НПЗ міг прилетіти "довгий Нептун". Наступного дня після цієї атаки президент Зеленський заявив про успішне випробування та бойове застосування цієї ракети, здатної уражати цілі на відстані 1000 кілометрів.