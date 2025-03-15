Согласно спутниковым снимкам сервиса Sentinel EO Hub Browser за 15 марта пожар на предприятии продолжается уже более суток, передает 24 Канал.

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Что известно

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пожар, который занял площадь в более тысячи квадратных метров, вспыхнул в результате удара по нему Силами обороны. Кондратьев также сообщил, что вспыхнул один из резервуаров с бензином.

Последствия удара по Туапсе 14 марта / Фото "Схемы"

К слову, в сети предполагают, что по резервуару Туапсинского НПЗ мог прилететь "длинный Нептун". На следующий день после этой атаки президент Зеленский заявил об успешном испытании и боевом применении этой ракеты, способной поражать цели на расстоянии 1000 километров.