Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
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Кадри пожежі у Владикавказі
Місцеві жителі скаржаться, що місто горить уже другий день.
Вранці 17 березня загоряння сталося по вулиці Пожарській.
Пожежа у російському Владикавказі: дивіться відео
Владикавказ. Осетія. РФ. Раптом спалахнула військова лікарня. Буває. Хорошо,
– прокоментував цю ситуацію Петро Андрющенко.
На опублікованих відео видно, що щось серйозно загорілося під стіною будівлі, ймовірно, будівельні матеріали. Поряд розгублено стояли робітники та працював екскаватор.
Загоряння біля лікарні у Владикавказі: дивіться відео
Звідти валив чорний та густий дим. Його було видно здалеку.
Загоряння біля лікарні у Владикавказі: дивіться відео
Окрім того, за повідомленням місцевих телеграм-каналів, у селищі Южному під Владикавказом було видно дим біля військової частини.