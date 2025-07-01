В российском городе Ростов-на-Дону вспыхнул масштабный пожар. Вероятно, горит склад бытовой техники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Пожар в Ростове-на-Дону

Российские телеграмм-каналы сообщили о масштабном пожаре в Ростове-на-Дону вечером 8 июля.

Пожар в Ростове: смотрите видео свидетелей

Местные СМИ отмечают, что это пожар 4 ранга сложности, а его площадь увеличилась с 2200 до 9100 квадратных метров.

Над складом поднялось черное облако дыма: смотрите видео очевидцев

Осторожно, нецензурная лексика! Местные жители не в восторге от пожара: смотрите видео

Напомним, что в России бушуют масштабные лесные пожары. Больше всего от них страдает Забайкалье – к попытке остановить пламя привлекаются государственные служащие и бюджетники, которые не имеют ни навыков, ни надлежащих средств защиты.

В ЦПИ подчеркнули, что Российские чиновники явно не имеют мотивации бороться с пожарами, ведь главное, чего от них требует Кремль – тратить большинство финансовых и организационных ресурсов на войну против Украины.