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24 Канал Новости мира В Ростове масштабный пожар на складе: в сети показали видео
8 июля, 19:53
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В Ростове масштабный пожар на складе: в сети показали видео

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • В Ростове-на-Дону произошел масштабный пожар на складе бытовой техники, площадь которого увеличилась с 2200 до 9100 квадратных метров.
  • Местные жители выражают недовольство из-за пожара.

В российском городе Ростов-на-Дону вспыхнул масштабный пожар. Вероятно, горит склад бытовой техники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Пожар в Ростове-на-Дону

Российские телеграмм-каналы сообщили о масштабном пожаре в Ростове-на-Дону вечером 8 июля.

Пожар в Ростове: смотрите видео свидетелей

 

Местные СМИ отмечают, что это пожар 4 ранга сложности, а его площадь увеличилась с 2200 до 9100 квадратных метров.

Над складом поднялось черное облако дыма: смотрите видео очевидцев

Осторожно, нецензурная лексика! Местные жители не в восторге от пожара: смотрите видео

 

Напомним, что в России бушуют масштабные лесные пожары. Больше всего от них страдает Забайкалье – к попытке остановить пламя привлекаются государственные служащие и бюджетники, которые не имеют ни навыков, ни надлежащих средств защиты.

В ЦПИ подчеркнули, что Российские чиновники явно не имеют мотивации бороться с пожарами, ведь главное, чего от них требует Кремль – тратить большинство финансовых и организационных ресурсов на войну против Украины.