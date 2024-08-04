Российские спасатели заявили, что мусор и покрышки загорелись в промышленной зоне города Азов на площади 5 тысяч квадратных метров. Есть угроза, что огонь распространится на соседние объекты, в частности – на склад горюче-смазочных материалов, пишет 24 Канал.

Смотрите также Удар по "Морозовску": СБУ зачистили аэродром от ПВО, авиации и КАБов

Что известно о пожаре в Ростовской области

В Азове подразделения пожарных ликвидируют крупное возгорание на складе автопокрышек. Площадь пожара составляет 5 000 квадратных метров, есть угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад горюче-смазочных материалов,

– заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, по состоянию на 18:19 4 августа пожар тушили 34 человека и 9 единиц техники.

В Ростовской области масштабный пожар: смотрите видео

Масштабный пожар в Ростовской области: смотрите видео

Пожар на складе автопокрышек в Ростовской области: смотрите видео

Россияне начали писать в сети, что пожар настолько мощный, что огонь виднеется в городе Батайске и западной части Ростова-на-Дону, что более чем в 30 и 40 километрах соответственно.

Ориентировочно в 19:03 4 августа российские спасатели заявили, что в Азове дальше "горят покрышки", которые хранились якобы неподалеку топлива. На место пожара даже направили пожарный поезд.