Російські рятувальники заявили, що сміття та покришки загорілись в промисловій зоні міста Азов на площі 5 тисяч квадратних метрів. Є загроза, що вогонь пошириться на сусідні об'єкти, зокрема – на склад паливно-мастильних матеріалів, пише 24 Канал.

Дивіться також Удар по "Морозовську": СБУ зачистили аеродром від ППО, авіації та КАБів

Що відомо про пожежу в Ростовській області

В Азові підрозділи пожежників ліквідують великий спалах на складі автопокришок. Площа пожежі складає 5 000 квадратних метрів, є загроза поширення на сусідні об'єкти, у тому числі на склад паливно-мастильних матеріалів,

– заявив губернатор Ростовської області Васілій Голубєв.

За його словами, станом на 18:19 4 серпня пожежу тушили 34 людини та 9 одиниць техніки.

У Ростовській області масштабна пожежа: дивіться відео

Масштабна пожежа в Ростовській області: дивіться відео

Пожежа на складі автопокришок в Ростовській області: дивіться відео

Росіяни почали писати у мережі, що пожежа настільки потужна, що вогонь видніється у місті Батайську та західній частині Ростова-на-Дону, що за понад 30 та 40 кілометрів відповідно.

Орієнтовно о 19:03 4 серпня російські рятувальники заявили, що в Азові далі "горять покришки", які зберігались нібито неподалік палива. На місце пожежі навіть скерували пожежний потяг.