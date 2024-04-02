В Стамбуле произошел серьезный пожар в многоэтажке, более 20 погибших

Днем 2 апреля сообщили о масштабном пожаре в столице Турции. 24 Канал расскажет о причине пожара в 16-этажном доме в Стамбуле.

В Киеве в этот день произошло ДТП: с рельсов сошел трамвай и въехал в киоск. На фото видно, что его сильно развернуло.

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Что произошло в Стамбуле

Там загорелась многоэтажка: огонь охватил нижний этаж, где расположен ночной клуб Masquerade. Инцидент произошел около часа дня в районе Шишли – это один из центральных элитных районов, полный ресторанов и бутиков.

После взрыва в ночном клубе начался пожар. По мере того, как огонь разрастался, клуб и здание заполнил дым. В это время люди, которые находились внутри, оказались в ловушке. После сообщения на место происшествия было отправлено большое количество пожарных, скорой помощи и медицинских бригад,

– приводит детали CNN.

Сколько людей пострадало

К сожалению, количество погибших стремительно растет. Если сначала говорилось о 10 жертвах, то последние данные свидетельствуют о 29 погибших.

В ролике заметно, что весь первый этаж и стены выше почернели, так что пожар был значительным.

Пожар в ночном клубе в Стамбуле 2 апреля: смотрите видео

Какие версии возгорания и кто за него ответит

Группа экспертов по охране труда и пожарной безопасности из трех человек установит причину пожара. Сейчас продолжается осмотр места происшествия и сбор доказательств. Пятерых подозреваемых уже задержали – это должностные лица предприятия, ответственный руководитель и ответственный за ремонт.

По версии следствия, взрыв произошел возле сцены во время ремонта ночного клуба. Он был закрыт в связи с Рамаданом.

Заявления властей относительно пожара в Стамбуле

Губернатор Стамбула заявил, что причиной пожара, вероятно, стал ремонт. Также он сказал, что раненых везут в больницы области.

Эрдоган позвонил министру внутренних дел, чтобы узнать подробности трагедии.

Главная прокуратура Стамбула возбудила судебное расследование. Министр юстиции объявил, что для расследования назначили трех прокуроров.

Где расположен район Шишли в Стамбуле, в котором произошел масштабный пожар: показываем на карте

Пожар в Бразилии

Ранее мы писали, что в Бразилии вспыхнула многоэтажка. Там горела крыша, пламя начало распространяться на нижние этажи. К счастью, в здании был только охранник, ведь его только возводили. Возможно, произошло короткое замыкание.