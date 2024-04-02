У Києві цього дня сталася ДТП: з рейок зійшов трамвай і в'їхав у кіоск. На фото видно, що його добряче розвернуло.

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Що сталося в Стамбулі

Там зайнялася багатоповерхівка: вогонь охопив нижній поверх, де розташовано нічний клуб Masquerade. Інцидент стався близько першої години дня в районі Шишлі – це один із центральних елітних районів, багатий на ресторани та бутіки.

Після вибуху в нічному клубі почалася пожежа. Мірою того, як вогонь розростався, клуб і будівлю заповнив дим. У цей час люди, які перебували всередині, опинилися в пастці. Після повідомлення на місце події було відправлено велику кількість пожежних, швидкої допомоги та медичних бригад,

– наводить деталі CNN.

Скільки людей постраждало

На жаль, кількість загиблих стрімко зростає. Якщо спершу мовилося про 10 жертв, то останні дані свідчать про 29 загиблих.

У ролику помітно, що весь перший поверх і стіни вище почорніли, тож пожежа була значною.

Пожежа в нічному клубі в Стамбулі 2 квітня: дивіться відео

Які версії займання і хто за нього відповість

Група експертів з охорони праці та пожежної безпеки із трьох осіб установить причину пожежі. Наразі триває огляд місця події та збір доказів. П'ятьох підозрюваних уже затримали: це посадові особи підприємства, відповідальний керівник та відповідальний за ремонт.

За версією слідства, вибух стався біля сцени під час ремонту нічного клубу. Він був закритий у зв'язку з Рамаданом.

Заяви влади стосовно пожежі в Стамбулі

Губернатор Стамбула заявив, що причиною пожежі, ймовірно, став ремонт. Також він сказав, що поранених везуть у лікарні області.

Ердоган подзвонив міністру внутрішніх справ, щоб дізнатися подробиці трагедії.

Головна прокуратура Стамбула порушила судове розслідування. Міністр юстиції оголосив, що для розслідування призначили трьох прокурорів.

Де розташований район Шишлі в Стамбулі, в якому сталася масштабна пожежа: показуємо на карті

Пожежа в Бразилії

Раніше ми писали, що в Бразилії спалахнула багатоповерхівка. Там горів дах, полум'я почало поширюватися на нижні поверхи. На щастя, в будівлі був тільки охоронець, адже її тільки зводили. Можливо, сталося коротке замикання.