У столиці одна людина потрапила до лікарні через сходження з рейок трамвайного вагона біля станції метро "Позняки".

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Подробиці інциденту

2 квітня на кінцевій зупинці біля станції метро Позняки під час розвороту зійшов із рейок трамвай. Пасажирів в салоні не було. Однак травми отримав перехожий чоловік, який проходив повз.

На фото видно можна побачити, що трамвай зачепив споруди ринку біля зупинки.

Деякі телеграм-канали писали, що водій трамваю нібито був у стані алкогольного сп'яніння. Однак у "Київпастрансі" цю інформацію спростували, пише ТСН.ua.

Водій тверезий, причини з'ясовуються, травму отримав перехожий що був на вулиці, його ушпиталили, життю та здоров'ю загроз немає,

– мовиться в повідомленні.

Не перший подібний випадок: місцева влада ініціює перевірку

Очільник Дарницької районної державної адміністрації Микола Калашник заявив, що попередня причина надзвичайної ситуації – розташовані уздовж колій торговельні кіоски, що заважають вільному руху вагонів.

Попередньою причиною надзвичайної ситуації є малі архітектурні форми, що заважають вільному руху вагонів,

– написав Микола Калашник.

Він додав, що подібний випадок стається на тій локації не вперше.

Чиновник заявив, що через аварію ініціює перевірку законності розміщення МАФів та подальший демонтаж тимчасових споруд, які, крім загрози руху транспорту, ускладнюють рух пішоходів до укриття метрополітену під час повітряної тривоги.