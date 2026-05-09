Масштабный пожар в зоне отчуждения распространяется дальше: ГСЧС рассказала о ситуации

Ликвидация масштабного лесного пожара, который продолжается уже пятые сутки в Чернобыльской зоне отчуждения, продолжается. Возгорание охватило большую территорию и быстро распространяется из-за сухой погоды и ветра.

Об этом сообщают ГСЧС Украины и Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Там показали кадры последствий пожара.

Какова ситуация в зоне отчуждения?

Согласно обнародованной информации, в Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 17:00 огонь охватил ориентировочно 1,2 тысячи гектаров территории. К сожалению, распространению пожара способствуют сухая погода и сильные порывы ветра.

Всего к тушению пожара привлечено 374 человека, из них от ГСЧС – 253 спасателей. Ситуация полностью контролируется,

– написали в службе.

Ликвидация возгорания спасателями / ГСЧС Киевской области

Что сообщали ранее?

Ранее в заповеднике сообщали, что по состоянию на 10:00 9 мая пожар охватил территории Опачицкого, Теремцевского, Паришевского природоохранных научно-исследовательских отделений и Корогодского лесничества.

Самая сложная ситуация сейчас наблюдается в отдельных кварталах Опачицкого ПНДВ, а также на левом берегу реки Припять. Основные силы и техника сосредоточены на ликвидации открытого огня в Опачицком и Теремцевском ПНДВ. Также наблюдается незначительное горение в Корогодском лесничестве,

– писали там.

На некоторых участках временно не проводят тушение пожара из-за минной опасности. Но радиационный фон в районе возгорания остается контролируемым и составляет от 0,19 до 0,35 микрозиверта, что не превышает норму.

Последствия пожара в зоне отчуждения / Фото заповедника

Есть ли последствия для других областей?

Напомним, начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань утром 9 мая сообщал, что радиометрическая сеть наблюдений фиксировала в регионе 11-14 микрорентгенов в час.

В то же время специалист заверил, что такой показатель соответствует естественному уровню и не превышает нормальных значений для этой территории. В целом радиационная ситуация по стране, по данным Укргидрометцентра, является стабильной.

Данные Национальной гидрометеорологической службы Украины с постов, расположенных в 100-километровых зонах влияния АЭС Украины, не выявили существенных изменений радиационного фона,

– говорится в сообщении синоптика.

Что этому предшествовало?

Накануне спасатели сообщили о масштабном пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения, тогда огонь охватил более 1 тысячи гектаров территории. Еще тогда отмечали, что этот пожар трудно поддается ликвидации.

Министерство внутренних дел Украины, ссылаясь на данные ГСЧС Украины, сообщало, что радиационная ситуация на территории Украины находится в пределах нормы, опасного повышения уровня гамма-излучения не фиксировали.

Кстати, также масштабный пожар недавно возникла в пределах Черниговской области, ликвидация возгорания затруднена из-за регулярных российских обстрелов. В то же время лесная охрана сдерживает распространение огня вглубь страны.