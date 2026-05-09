Об этом сообщают ГСЧС Украины и Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Там показали кадры последствий пожара.
Какова ситуация в зоне отчуждения?
Согласно обнародованной информации, в Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 17:00 огонь охватил ориентировочно 1,2 тысячи гектаров территории. К сожалению, распространению пожара способствуют сухая погода и сильные порывы ветра.
Всего к тушению пожара привлечено 374 человека, из них от ГСЧС – 253 спасателей. Ситуация полностью контролируется,
– написали в службе.
Ликвидация возгорания спасателями / ГСЧС Киевской области
Что сообщали ранее?
Ранее в заповеднике сообщали, что по состоянию на 10:00 9 мая пожар охватил территории Опачицкого, Теремцевского, Паришевского природоохранных научно-исследовательских отделений и Корогодского лесничества.
Самая сложная ситуация сейчас наблюдается в отдельных кварталах Опачицкого ПНДВ, а также на левом берегу реки Припять. Основные силы и техника сосредоточены на ликвидации открытого огня в Опачицком и Теремцевском ПНДВ. Также наблюдается незначительное горение в Корогодском лесничестве,
– писали там.
На некоторых участках временно не проводят тушение пожара из-за минной опасности. Но радиационный фон в районе возгорания остается контролируемым и составляет от 0,19 до 0,35 микрозиверта, что не превышает норму.
Последствия пожара в зоне отчуждения / Фото заповедника
Есть ли последствия для других областей?
Напомним, начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань утром 9 мая сообщал, что радиометрическая сеть наблюдений фиксировала в регионе 11-14 микрорентгенов в час.
В то же время специалист заверил, что такой показатель соответствует естественному уровню и не превышает нормальных значений для этой территории. В целом радиационная ситуация по стране, по данным Укргидрометцентра, является стабильной.
Данные Национальной гидрометеорологической службы Украины с постов, расположенных в 100-километровых зонах влияния АЭС Украины, не выявили существенных изменений радиационного фона,
– говорится в сообщении синоптика.
Что этому предшествовало?
Накануне спасатели сообщили о масштабном пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения, тогда огонь охватил более 1 тысячи гектаров территории. Еще тогда отмечали, что этот пожар трудно поддается ликвидации.
Министерство внутренних дел Украины, ссылаясь на данные ГСЧС Украины, сообщало, что радиационная ситуация на территории Украины находится в пределах нормы, опасного повышения уровня гамма-излучения не фиксировали.
Кстати, также масштабный пожар недавно возникла в пределах Черниговской области, ликвидация возгорания затруднена из-за регулярных российских обстрелов. В то же время лесная охрана сдерживает распространение огня вглубь страны.