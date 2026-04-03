В Варшаве в Страстную пятницу горел особый 17-метровый крест возле костела

В Варшаве в Страстную пятницу, 2 апреля, загорелся крест рядом с костелом Святого Максимилиана Кольбе. Полиция оцепила территорию, а пожарные ликвидировали возгорание.

Подробнее об этом пишет RMF24.

Каковы причины и последствия пожара?

Как рассказали в издании, в столице Польши днем 2 апреля загорелся 17-метровый крест перед костелом.

Очевидцы предполагают, что свечи, которые стояли рядом, могли вызвать возгорание. Мол, их там было больше, чем обычно, ведь в этот день – годовщина смерти Папы Иоанна Павла II.

Возгорание ликвидировали по меньшей мере пять подразделений Государственной пожарной службы. Также к тушению они привлекали подъемник.

Пожар возле костела Святого Максимилиана Кольбе / Фото из фейсбука Miejski Reporter

Крест имеет особое историческое значение. Издание напомнило, что именно возле него Иоанн Павел II отслужил свою первую мессу в Польше во время паломничества 1979 года. Событие произошло на тогдашней площади Победы, сейчас – площади Пилсудского в Варшаве.

