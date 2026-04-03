В Варшаве в Страстную пятницу горел особый 17-метровый крест возле костела
В Варшаве в Страстную пятницу, 2 апреля, загорелся крест рядом с костелом Святого Максимилиана Кольбе. Полиция оцепила территорию, а пожарные ликвидировали возгорание.
Смотрите также Луцк затянуло дымом: в мэрии обратились к людям с важным предупреждением
Каковы причины и последствия пожара?
Как рассказали в издании, в столице Польши днем 2 апреля загорелся 17-метровый крест перед костелом.
Очевидцы предполагают, что свечи, которые стояли рядом, могли вызвать возгорание. Мол, их там было больше, чем обычно, ведь в этот день – годовщина смерти Папы Иоанна Павла II.
Возгорание ликвидировали по меньшей мере пять подразделений Государственной пожарной службы. Также к тушению они привлекали подъемник.
Пожар возле костела Святого Максимилиана Кольбе / Фото из фейсбука Miejski Reporter
Крест имеет особое историческое значение. Издание напомнило, что именно возле него Иоанн Павел II отслужил свою первую мессу в Польше во время паломничества 1979 года. Событие произошло на тогдашней площади Победы, сейчас – площади Пилсудского в Варшаве.
Недавние пожары в мире
26 марта в одном из районов Киева, вероятно, вспыхнул мусор на территории предприятия. Огонь перекинулся на складские и вспомогательные здания рядом. Дым от масштабного пожара был виден с обоих берегов города. Информации о пострадавших не было.
23 марта в американском штате Техас произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Valero Energy. Пожар на установке гидроочистки дизельного топлива локализовали, но полностью не могли потушить. О пострадавших также не сообщалось