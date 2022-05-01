Пожар видели из разных уголков Харькова: видео страшных последствий обстрелов

В результате обстрелов в Харькове произошли огромные пожары на производствах в Немышлянском районе. Возгорание видели в разных уголках города.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала Анна Черненко из Харькова.

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Журналистка рассказала, что в области ежедневно продолжаются обстрелы. В частности, за прошедшие сутки, 30 апреля, было 15 обстрелов, один из них произошел в Немышлянском районе Харькова.

В результате обстрелов произошел большой пожар на 6 тысяч квадратных метров. Люди не пострадали, но горели производства и склады со смазкой. Картина последствий ужасная, а пожар видели из разных районов города, потому что было очень дымно,

– заявила корреспондентка.

Пожар был настолько масштабным и сложным, что тушили его около 12 часов.

Очевидец, работающий охранником на одном из производств, рассказал, что обстрел начался ночью, на территорию прилетело по меньшей мере 3 ракеты. "Все наше предприятие "накрыли" полностью", – добавил он.

Также обстрелы повредили много жилья и инфраструктуры в селах Уды и Калиновое. А утром обстреляли Дергачи, там ранило человека. На днях в этом районе задержан местный священник по подозрению в оправдывании военных действий россиян.

Смотрите видео последствий ракетного обстрела в Харькове:



Кроме того, журналистка рассказала, что 1 мая Департамент гражданской защиты попросил жителей северных и восточных районах Харькова оставаться в укрытиях в течение всего дня из-за угрозы обстрелов.

Корреспондент подчеркнула, что уменьшение количества обстрелов в Харькове связывают с освобождением населенных пунктов от оккупантов. "Наши защитники продвигаются вперед и продолжают освобождать территории", – добавила она.

В последние дни ВСУ освободили:

Руську Лозовую,

Верхнюю Роганку,

Слободское,

Прилесное.

Кстати, ночью 30 апреля россияне обстреляли и больницу, в результате чего частично разрушены бетонные конструкции и оконные рамы технического этажа медучреждения. Также произошел пожар на 5 этаже, который спасатели оперативно ликвидировали.

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