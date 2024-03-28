Над всей литовской столицей распространился черный столб густого дыма. По предварительным данным, горела автомобильная свалка.
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В Вильнюсе был масштабный пожар на автосвалке
В литовском Пожарно-спасательном департаменте подтвердили журналистам, что масштабный огонь возник на улице Панерю 56 в Вильнюсе. По данным Вильнюсского самоуправления, площадь пожара составляет около 5 000 квадратных метров.
Сообщение о пожаре поступило в 18:32 по местному времени. По предварительным данным, пострадавших в результате огня нет, на месте происшествия работало 8 автоцистерн спасателей.
В Вильнюсе возник гигантский пожар на свалке / Фото LRT.lt
Директор по корпоративным вопросам группы "Литовские железные дороги" Александрас Зубряковас подтвердил, что пожар возник на территории железнодорожной компании Lietuvos Geležinkeliai, но не связан с ее инфраструктурой.
По этому адресу расположена автомобильная свалка, принадлежащая компании Ruvis. Опасность пожара для окружающих зданий и жителей местности на момент тушения огня была не понятна.
В Николаеве вспыхнул пожар после российского обстрела
- В Николаеве 27 марта в результате вражеского обстрела ракетами вспыхнул пожар. По информации Главного управления ГСЧС в регионе, огонь охватил трехэтажное здание, образовав очаг пожара площадью около 200 квадратных метров.
- Спасатели ГСЧС быстро отреагировали на чрезвычайную ситуацию и ликвидировали возгорание, предотвратив дальнейшее распространение пламени. По предварительным данным, оккупанты попали в промышленный объект города.
- Стоит отметить, что в результате ракетного удара со стороны врага в Николаеве пострадали восемь человек. Всем этим людям оперативно была оказана необходимая медицинская помощь.
- Кроме того, враг в тот же день также обстрелял Харьков из Белгородской области, повредив 14 домов. Удар был осуществлен новым российским снарядом УМПБ Д-30.
- В результате вражеского обстрела в городе пострадали по меньшей мере 19 человек. Среди них был также и ребенок, которому было всего лишь 3 месяца. Также пострадали от российского ракетного удара по Харькову еще 3 ребенка.