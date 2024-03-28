Над всей литовской столицей распространился черный столб густого дыма. По предварительным данным, горела автомобильная свалка.

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В Вильнюсе был масштабный пожар на автосвалке

В литовском Пожарно-спасательном департаменте подтвердили журналистам, что масштабный огонь возник на улице Панерю 56 в Вильнюсе. По данным Вильнюсского самоуправления, площадь пожара составляет около 5 000 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в 18:32 по местному времени. По предварительным данным, пострадавших в результате огня нет, на месте происшествия работало 8 автоцистерн спасателей.

В Вильнюсе возник гигантский пожар на свалке / Фото LRT.lt

Директор по корпоративным вопросам группы "Литовские железные дороги" Александрас Зубряковас подтвердил, что пожар возник на территории железнодорожной компании Lietuvos Geležinkeliai, но не связан с ее инфраструктурой.

По этому адресу расположена автомобильная свалка, принадлежащая компании Ruvis. Опасность пожара для окружающих зданий и жителей местности на момент тушения огня была не понятна.

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