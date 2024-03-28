Над усією литовською столицею поширився чорний стовп густого диму. За попередніми даними, горіло автомобільне звалище.

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У Вільнюсі була масштабна пожежа на автозвалищі

У литовському Пожежно-рятувальному департаменті підтвердили журналістам, що масштабний вогонь виник на вулиці Панерю 56 у Вільнюсі. За даними Вільнюського самоврядування, площа пожежі становить близько 5 000 квадратних метрів.

Повідомлення про пожежу надійшло о 18:32 за місцевим часом. За попередніми даними, постраждалих внаслідок вогоню немає, на місці події працювало 8 автоцистерн рятувальників.

У Вільнюсі виникла гігантська пожежа на автозвалищі / Фото LRT.lt

Директор з корпоративних питань групи "Литовські залізниці" Олександрас Зубряковас підтвердив, що пожежа виникла на території залізничній компанії Lietuvos Geležinkeliai, але не пов'язана з її інфраструктурою.

За цією адресою розташоване автомобільне звалище, що належить компанії Ruvis. Небезпека пожежі для навколишніх будівель та жителів місцевості на момент гасіння вогню була не зрозуміла.

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