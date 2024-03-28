Над усією литовською столицею поширився чорний стовп густого диму. За попередніми даними, горіло автомобільне звалище.
Цікаво Простий збіг чи знак: після нищівної пожежі у книгарні згоріли всі книги, крім Біблії
У Вільнюсі була масштабна пожежа на автозвалищі
У литовському Пожежно-рятувальному департаменті підтвердили журналістам, що масштабний вогонь виник на вулиці Панерю 56 у Вільнюсі. За даними Вільнюського самоврядування, площа пожежі становить близько 5 000 квадратних метрів.
Повідомлення про пожежу надійшло о 18:32 за місцевим часом. За попередніми даними, постраждалих внаслідок вогоню немає, на місці події працювало 8 автоцистерн рятувальників.
У Вільнюсі виникла гігантська пожежа на автозвалищі / Фото LRT.lt
Директор з корпоративних питань групи "Литовські залізниці" Олександрас Зубряковас підтвердив, що пожежа виникла на території залізничній компанії Lietuvos Geležinkeliai, але не пов'язана з її інфраструктурою.
За цією адресою розташоване автомобільне звалище, що належить компанії Ruvis. Небезпека пожежі для навколишніх будівель та жителів місцевості на момент гасіння вогню була не зрозуміла.
У Миколаєві спалахнула пожежа після російського обстрілу
- У Миколаєві 27 березня внаслідок ворожого обстрілу ракетами спалахнула пожежа. За інформацією Головного управління ДСНС у регіоні, вогонь охопив триповерхову будівлю, утворивши осередок пожежі площею близько 200 квадратних метрів.
- Рятувальники ДСНС швидко відреагували на надзвичайну ситуацію та ліквідували займання, запобігши подальшому поширенню полум'я. За попередніми даними, окупанти влучили в промисловий об'єкт міста.
- Варто зазначити, що внаслідок ракетного удару з боку ворога у Миколаєві постраждало вісім осіб. Усім цим людям оперативно було надано необхідну медичну допомогу.
- Окрім того, ворог того ж дня також обстріляв Харків з Бєлгородської області, пошкодивши 14 будинків. Удар був здійснений новим російським снарядом УМПБ Д-30.
- Внаслідок ворожого обстрілу у місті постраждало щонайменше 19 осіб. Серед них була також і дитина, які було всього лише 3 місяці. Також постраждали від російського ракетного удару по Харкову ще 3 дитини.