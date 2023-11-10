Масштабный пожар в Виннице тушили аж до утра: спасатели показали видео

Вечером 9 ноября в Виннице вспыхнул пожар. Спасатели ликвидировали его с утра на следующий день.

Спасатели наконец-то потушили масштабный пожар на складах в Виннице. К счастью, пострадавших нет.

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В Виннице потушили масштабный пожар на складах

Площадь пожара, вспыхнувшего 9 ноября, достигала около 1 тысячи квадратных метров. По состоянию на утро 10 ноября площадь составляла 100 квадратных метров. Ликвидировать пожар спасателям удалось в 8 утра.

Спасатели показали кадры, как сражались с опасной стихией.

Кадры ликвидации пожара в Виннице: смотрите видео

Работы до сих пор продолжаются

Хотя пожар спасатели ликвидировали, работы до сих пор продолжаются. Проводится проливка и разбор конструкций.

Что известно о пожаре в Виннице