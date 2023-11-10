Масштабный пожар в Виннице тушили аж до утра: спасатели показали видео

10 ноября 2023, 08:44
Читати новину українською

Источник:

ГСЧС

Вечером 9 ноября в Виннице вспыхнул пожар. Спасатели ликвидировали его с утра на следующий день.

Спасатели наконец-то потушили масштабный пожар на складах в Виннице. К счастью, пострадавших нет.

Смотрите также Должны были висеть в течение двух часов: на Закарпатье 22 туриста застряли на подъемнике

В Виннице потушили масштабный пожар на складах

Площадь пожара, вспыхнувшего 9 ноября, достигала около 1 тысячи квадратных метров. По состоянию на утро 10 ноября площадь составляла 100 квадратных метров. Ликвидировать пожар спасателям удалось в 8 утра.

Спасатели показали кадры, как сражались с опасной стихией.

Кадры ликвидации пожара в Виннице: смотрите видео

Работы до сих пор продолжаются

Хотя пожар спасатели ликвидировали, работы до сих пор продолжаются. Проводится проливка и разбор конструкций.

Что известно о пожаре в Виннице

  • Вечером 9 ноября масштабная пожар произошел на улице Гонты, где размещаются склады. Огненный столб дыма был виден из разных районов города.
  • Согласно данным ГСЧС, пожар вспыхнул на складе, где хранился ламинат. В общей сложности огонь охватил около 1 тысячи квадратных метров.
  • К ликвидации пожара были привлечены 43 человека из спасательного состава и 12 единиц спецтехники. Причины возгорания пока неизвестны.

Автор: Анастасія Кушпіт