Рятувальники нарешті загасили масштабну пожежу на складах у Вінниці. На щастя, постраждалих немає.
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У Вінниці загасили масштабну пожежу на складах
Площа пожежі, яка спалахнула 9 листопада, сягала близько 1 тисячі квадратних метрів. Станом на ранок 10 листопада площа складала вже 100 квадратних метрів. Ліквідувати пожежу рятувальникам вдалося аж о 8 ранку.
Рятувальники показали кадри, як боролися з небезпечною стихією.
Кадри ліквідації пожежі у Вінниці: дивіться відео
Роботи досі тривають
Хоч пожежу рятувальники ліквідували, роботи досі тривають. Наразі проводиться проливка та розбір конструкцій.
Що відомо про пожежу у Вінниці
- .Ввечері 9 листопада масштабна пожежа сталася на вулиці Гонти, де розміщуються склади. Вогняний стовп диму був видний з різних районів міста.
- Згідно з даними ДСНС, що пожежа спалахнула на складі, де зберігався ламінат. Загалом вогонь охопив близько 1 тисячі квадратних метрів.
- До ліквідації пожежі було залучено 43 людин з рятувального складу та 12 одиниць спецтехніки. Причини загоряння наразі невідомі.