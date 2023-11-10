Їх мусили визволяти з зупиненого підіймача рятувальники. Все це відбувалося на висоті близько 5 метрів.
Цікаво У Карпатах на горі Брескул заблукали туристи
На Закарпатті туристів визволяли з підйомника
У ДСНС розповіли, що аварійне зупинення крісельного підйомника сталося у селищі Міжгір'я Хустського району на Закарпатті. Зокрема, на канатній дорозі в районі гори Босничка перебувало 22 людини, серед яких було 4 дитини.
Упродовж двох годин надзвичайникам вдалося евакуювати всіх людей, які зависли над землею на п'ятиметровій висоті,
– мовиться у дописі ДСНС.
До того ж працівники служби виклали у мережу кадри, як вони виконували рятувальну операцію, знімаючи людей з підйомника. На кадрах видно, як до людей намагаються дістатися за допомогою драбини, а вниз спускають за допомогою спеціального механізму.
ДСНС визволяла людей зі зламаного підйомника на Закарпатті / Фото ДСНС
Зрештою рятувальники зазначили, що всіх людей, які перебували на підйомнику, вдалося зняти. У ДСНС підкреслили, що медичної допомоги жоден з туристів не потребував.
Раніше канатна дорога зламалася у Львівській області
- У селищі Славське у Львівській області 18 серпня сталася аварія на канатно-крісельній дорозі. Внаслідок цього, 4 людини, серед яких було 2 дитини (віком 10 і 12 років), опинилися у пастці на висоті.
- На місце подій мусили їхати рятувальники, щоб визволити людей зі зламаного підйомника. Так, працівникам ДСНС вдалося врятувати жінку і дитину.
- Аварія на підйомнику сталася через те, що у регіоні вимкнули електроенергію. Після того, як живлення було відновлено, канатна дорога знову почала рухатися, а батько з дитиною дісталися до кінця і спустилися до підніжжя гори самостійно. У ДСНС підкреслили, що всі туристи, які застрягли на канатній дорозі медичної допомоги не потребували.