Держслужба з надзвичайних ситуацій отримала повідомлення про те, що чоловік та жінка заблукали під час сходження на гору Брескул ввечері 19 жовтня.
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Тож, ворохтянські надзвичайники вирушили на допомогу мандрівникам. Вони знайшли туристів і провели їх до навчально-спортивної бази "Заросляк".
Звідти мандрівники в задовільному стані поїхали до тимчасового місця проживання.
Рятувальники відшукали двох туристів, які заблукали в горах / Фото ДСНС
"Гори не пробачають помилок": застереження від рятувальників
Рятувальники нагадують громадянам про те, що до туристичних походів слід ставитися відповідально. Перед тим, як вирушити, потрібно дізнатись прогноз погоди, вивчити карту місцевості, а ще краще йти з тим, хто добре знає місцевість.
Також важливо зарядити мобільний телефон. Рятувальники радять ніколи не йти в похід на одинці, не вдягати непримітний сіро-зелений або чорний одяг, а віддавати перевагу яскравим кольорам.
"Так заблукалого легше помітити під час пошуку. Чудово, якщо на одязі будуть смужки, що відбивають світло", – додають рятувальники.
Зима в Карпатах
- Зауважимо, що наразі в Карпатах уже досить прохолодно – 17 жовтня температура повітря опустилась до мінус 6 градусів. Ба більше, у Карпатах уже й сніжно, як от на горі Піп Іван Чорногірський.
- Перший сніг у горах випав ще 8 жовтня.