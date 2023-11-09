На місці вже працюють екстрені служби, які намагаються приборкати вогонь. Усі деталі щодо причин займання рятувальники обіцяли повідомити згодом.

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У Вінниці сталося займання на складах

Місцеві кореспонденти зазначили, що пожежа сталася на вулиці Гонти, де розміщуються склади. На кадрах можна побачити, як вогонь майже повністю охопив складські приміщення, лишивши лише згарище на місці пожежі.

У Вінниці спалахнула масштабна пожежа / Фото Суспільного і з мережі

У мережі також поширюють відео вогню у Вінниці. Очевидці зазначили, що вогняний стовп диму був видний з різних районів міста.

Вогонь бачили у різних районах Вінниці: дивіться відео

Згодом у ДСНС уточнили, що пожежа спалахнула на складі, де зберігався ламінат. Площа, яку охопив вогонь, складала близько 1 тисячі квадратних метрів.

Пожежа охопила приміщення площею понад тисячу квадратних метрів: дивіться відео

Надзвичайники роблять усе можливе, аби полум’я не поширилося на поруч розташовані металеві ангари,

– зазначили у ДСНС.

Також у службі наголосили, що до ліквідації пожежі залучили 40 осіб з рятувального складу та 11 одиниць спецтехніки. Зрештою пожежу вдалося локалізувати о 22 годині 36 хвилин.

Пожежу усіма силами гасять рятувальники: дивіться відео