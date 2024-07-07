Отмечается, что в результате инцидента возле Алушты существует угроза полного отключения водоснабжения для города. Где горел газораспределительный узел – показывает 24 Канал.

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Алушта без газа

Ночью в Алуштинском районе вспыхнул газораспределительный узел. Известно, что возгорание возникло между населенными пунктами Малый Маяк и Виноградный Алуштинского района. Эти села размещены чуть южнее самой Алушты.

Где вспыхнул пожар: смотрите на карте

Российские СМИ заявляют, что причиной взрыва могла якобы стать авария на сети. По их сообщениям, она имеет сугубо технический характер. Паблики отмечают, что пожар удалось локализовать и он не перекинулся на лесной массив. Однако у части потребителей теперь отсутствует газ – по состоянию на 2014 год в Алуште проживало почти 30 тысяч человек.

Стоит указать, что жители Алушты отмечают, что слышали "взрыв за взрывом" перед тем, как вспыхнул пожар.

К слову, внезапные взрывы в Крыму раздаются практически ежедневно. Так, вечером 1 июля украинские пилоты атаковали склад боеприпасов в районе Балаклавы. Удар ВСУ мог уничтожить ориентировочно 90 беспилотников типа "Шахед".