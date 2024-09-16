В Киеве возможно ухудшение качества воздуха из-за пожара в Вышгородском районе, – КГГА

В Вышгородском районе Киевской области горит лесная подстилка. Из-за этого могут быть ухудшения качества воздуха в некоторых районах украинской столицы.

Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности КГГА. До этого киевляне уже фиксировали столб дыма, который было как раз таки видно из Вышгородского района.

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В каких районах Киева могут ощущать последствия пожара

В КГГА отметили, что из-за пожара, который, по предварительным данным, произошел в экосистеме возле села Катюжанка в Вышгородском районе Киевской области, возможно задымление таких районов столицы, как Оболонский, Подольский и Святошинский.

В Киевской городской государственной администрации посоветовали киевлянам в случае задымленности воспользоваться такими советами:

ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

держать окна закрытыми. При открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;

по возможности включить кондиционирование и очистку воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2 – 3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Ранее в комментарии 24 Каналу начальница отдела связей со средствами массовой информации и работы с общественностью ГСЧС Киевской области Виктория Рубан рассказала, что в Вышгородском районе фиксировали возгорание лесной подстилки, а на места пожара отправились спасатели.