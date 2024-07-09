Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. В сети распространяют кадры "несчастья" для врага.
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В Мурманской области сильный пожар на заводе
Согласно информации, которую обнародовало региональное управление МЧС, в Кировске, что в Муромской области, на высоте 56 метров вспыхнула кровля склада с апатит-нефелиновым концентратом АО "Апатит".
Пожар на заводе в России: смотрите видео
Чрезвычайники говорят, что теперь пожар площадью 1 500 квадратных метров уже удалось потушить. По их данным, пострадавших и погибших в результате этого якобы нет.
В Муромской области – пожар на заводе: смотрите видео
Заметим, что апатит-нефелиновый концентрат преимущественно используется в аграрной промышленности. В то же время причины пожара почему-то российские СМИ не сообщают.
В России вспыхнуло масштабное возгорание: смотрите видео
К слову, благодаря совместной операции СБУ и ГУР, в ночь на 9 июля серия атак беспилотников поразила несколько важных объектов страны-агрессора. Поражен военный аэродром Ахтюбинск в Астраханской области, электроподстанцию на 500 киловатт в Ростовской области и нефтебазу в Калачи-на-Дону в Волгоградской области.