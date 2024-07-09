Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. У мережі поширюють кадри "нещастя" для ворога.

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У Мурманській області сильна пожежа на заводі

Згідно з інформацією, яку оприлюднило регіональне управління МНС, у Кіровську, що у Муромській області, на висоті 56 метрів спалахнула покрівля складу з апатит-нефеліновим концентратом АТ "Апатит".

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Надзвичайники кажуть, що тепер пожежу площею 1 500 квадратних метрів вже вдалося загасити. За їхніми даними, постраждалих та загиблих внаслідок цього буцімто немає.

У Муромській області – пожежа на заводі: дивіться відео

Зауважимо, що апатит-нефеліновий концентрат переважно використовується в аграрній промисловості. Водночас причини пожежі чомусь російські ЗМІ не повідомляють.

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До слова, завдяки спільній операції СБУ та ГУР, в ніч на 9 липня серія атак безпілотників уразила кілька важливих об'єктів країни-агресорки. Уражено військовий аеродром Ахтюбінськ в Астраханській області, електропідстанцію на 500 кіловатів в Ростовській області та нафтобазу в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.