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      Пожар на Канарах: площадь возгораний увеличилась втрое

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      Более 12 тысяч гектаров на испанском курортном острове Гран-Канария – в огне. Пламя уже распространилось на природный парк Тамадаба, где растут одни из старейших сосновых лесов острова.

      На борьбу со стихией направили 16 самолетов и вертолетов. На пораженных огнем территориях работают 700 пожарных и 200 военных.

      К теме: Пожар на Канарах: какой вид сейчас имеют райские острова – фото, видео

      Пока им не удается взять под контроль возгорания. Быстрому распространению огня способствует сухая, жаркая погода и сильный ветер.

      Без сомнений, это – самый большой инцидент в Испании в этом году. Надо быть очень осторожными. Те показатели, которые мы регистрируем, значительно превышают большинство, зафиксированных за последние пять лет,
      – прокомментировал Луис Планас, министр сельского хозяйства Испании.

      По словам синоптиков, ситуацию может облегчить снижение температуры. Но ждут его только в конце недели.

      Власти уверяют, что огонь пока не угрожает знаменитым курортам Гран-Канария. Пока пожар не добрался до жилых районов, до побережья еще далеко. Однако в зоне опасности оказалось 40 поселений внутри острова. Оттуда эвакуировали более девяти тысяч человек.

      Что известно об острове Гран-Канария?В архипелаге Канарских островов он расположен после Тенерифе и Фуэртевентура по размерам. Население острова составляет 852 тысяч человек, что делает Гран-Канария вторым среди Канарских островов по числу жителей.

      Имеет вулканическое происхождение, хотя вулканическая активность в этом регионе уже давно стихла. Является популярным курортом.

      Гран-Канарія
      Остров Гран-Канария

      "Мы такого никогда не видели. Мне 55 лет, на моей памяти не случалось подобных катастроф", – рассказал один из местных жителей.

      Огонь угрожает не только людям, но и местному природному заповеднику Тамадаба, где растет самый старый на острове сосновый лес. Деревья там уже горят. И сухая ветреная погода только способствует быстрому распространению огня.

      Пожар на Канарах: смотрите видео

      Заметим, пожар на Гран-Канарии начались в субботу, 10 августа. Пожарным не удается потушить огонь из-за большой территории, на которую он распространился.

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      Автор: Мария Савчук
      Теги: Пожар Экология Отдых
      Источник: 24 канал
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