Пожежа на Канарах: площа займань збільшилася втричі

Понад 12 тисяч гектарів на іспанському курортному острові Гран-Канарія – у вогні. Полум'я вже розповсюдилося на природний парк Тамадаба, де ростуть одні з найстаріших соснових лісів острова.

На боротьбу зі стихією направили 16 літаків і вертольотів. На уражених вогнем територіях працюють 700 пожежників та 200 військових.

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Поки їм не вдається взяти під контроль займання. Швидкому поширенню вогню сприяє суха, спекотна погода та потужний вітер.

Без сумнівів, це – найбільший інцидент в Іспанії цьогоріч. Треба бути дуже обережними. Ті показники, які ми реєструємо, значно перевищують більшість, зафіксованих за останні п'ять років,

– прокоментував Луїс Планас, міністр сільського господарства Іспанії.

За словами синоптиків, ситуацію може полегшити зниження температури. Але чекають його лише наприкінці тижня.

Влада запевняє, що вогонь наразі не загрожує знаменитим курортам Гран-Канарія. Поки що пожежа не дісталася житлових районів, до узбережжя ще далеко. Проте у зоні небезпеки опинилося 40 поселень всередині острова. Звідти евакуювали понад дев'ять тисяч людей.

Що відомо про острів Гран-Канарія? В архіпелазі Канарських островів він розташований після Тенерифе та Фуертевентура за розмірами. Населення острова становить 852 тисячі осіб, що робить Гран-Канарію другим серед Канарських островів за кількістю жителів.



Має вулканічне походження, хоча вулканічна активність у цьому регіоні вже давно стихла. Є популярним курортом.





Острів Гран-Канарія

"Ми такого ніколи не бачили. Мені 55 років, на моїй пам'яті не ставалося подібних катастроф", – розповів один із місцевих жителів.

Вогонь загрожує не лише людям, а й місцевому природному заповіднику Тамадаба, де росте найстаріший на острові сосновий ліс. Дерева там уже палають. І суха вітряна погода лише сприяє швидкому поширенню вогню.

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Зауважимо, пожежі на Гран-Канарії почалися у суботу, 10 серпня. Пожежникам не вдається приборкати вогонь через велику територію, на яку він поширився.