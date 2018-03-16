Пожар на полигоне "Широкий лан": обнародовали результаты расследования

Пожар на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области произошел из-за невнимательности дежурного.

Об этом заявили в командовании Сухопутных войск Украины после собственного расследования.

Мол, дежурный, который следил за печкой в ​​палатке бойцов, недоглядел, что огонь погас. Чтобы быстро разжечь печку, налил в нее бензин, после чего буржуйка вспыхнула. Сейчас этот боец ​​находится в больнице с ожогами, ему еще не объявили о подозрении.

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"Графики, все предусмотрено, инструктажи, сухие дрова, все было. Но человеческий фактор сыграл свою роль. Плеснул (бензин – 24), по характеру ожогов на руках, на лице, это он (подозреваемый боец, имя которого пока не разглашается – 24). По инерции он откинул плашку, а палатки горят на очень быстро", – рассказал командующий Сухопутных войск Украины Сергей Попко.

Напомним, пожар на военном полигоне "Широкий лан" произошел в ночь на вторник, 13 марта. Огонь вспыхнул в одной из палаток, где именно отдыхали 13 бойцов. Как следствие, один военный погиб, еще семеро с ожогами различной тяжести оказались в больнице.