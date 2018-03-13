Военные подтвердили гибель солдата на полигоне близ Николаева

Пресс-офицер 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Кристина Вдовиченко подтвердила гибель одного военнослужащего в результате пожара, который произошел на военном полигоне "Широкий Лан", что в 40 километрах от Николаева.

Об этом она заявила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

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"На 235-м общевойсковом полигоне в результате нарушения правил безопасности при использовании печи в ночное время произошел пожар, в результате которого один военнослужащий получил травмы, не совместимые с жизнью, семь получили ожоги различной степени", – отметила Вдовиченко.

Пресс-офицер добавила, что по факту пожара и гибели военного уже назначено служебное расследование. Кроме того, по ее словам, накануне, 12 марта была проведена проверка пожарной безопасности палаточного городка, и тогда нарушений выявлено не было.