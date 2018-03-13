10:56
13 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
  • п'ятниця
    2°C -3°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
Вєсті Кремля
22:26, 12 березня
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, 12 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Військові підтвердили загибель солдата на полігоні неподалік Миколаєва

222 Читать новость на русском
Через пожежу в наметовому містечку загинув військовий / Ілюстративне фото
Через пожежу в наметовому містечку загинув військовий / Ілюстративне фото / Фото з facebook 56-та окрема мотопіхотна бригада

Прес-офіцер 92-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Христина Вдовиченко підтвердила загибель одного військовослужбовця в результаті пожежі, яка трапилась на військовому полігоні "Широкий Лан", що в 40 кілометрах від Миколаєва.

Про це вона заявила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: На полігоні "Широкий Лан" під час пожежі загинув військовий, – волонтер

"На 235-му загальновійськовому полігоні, в результаті порушення правил безпеки при використанні печі в нічний час сталася пожежа, в результаті якого один військовослужбовець отримав травми, не сумісні з життям, сім отримали опіки різного ступеня", – зазначила Вдовиченко.

Прес-офіцер додала, що за фактом пожежі і загибелі військового вже призначено службове розслідування. Крім того, за її словами, напередодні, 12 березня було проведено перевірку пожежної безпеки наметового містечка, і тоді порушень не було виявлено.

Теги: Новини політики Новини України Збройні Сили України Жертви Пожежа Новини Миколаєва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук