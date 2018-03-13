Військові підтвердили загибель солдата на полігоні неподалік Миколаєва

Прес-офіцер 92-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Христина Вдовиченко підтвердила загибель одного військовослужбовця в результаті пожежі, яка трапилась на військовому полігоні "Широкий Лан", що в 40 кілометрах від Миколаєва.

Про це вона заявила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

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"На 235-му загальновійськовому полігоні, в результаті порушення правил безпеки при використанні печі в нічний час сталася пожежа, в результаті якого один військовослужбовець отримав травми, не сумісні з життям, сім отримали опіки різного ступеня", – зазначила Вдовиченко.

Прес-офіцер додала, що за фактом пожежі і загибелі військового вже призначено службове розслідування. Крім того, за її словами, напередодні, 12 березня було проведено перевірку пожежної безпеки наметового містечка, і тоді порушень не було виявлено.