Пожежа на полігоні "Широкий лан": оприлюднили результати розслідування

Пожежа на полігоні "Широкий лан" на Миколаївщині сталась через неуважність чергового.

Про це заявили у командуванні Сухопутних військ України після власного розслідування.

Мовляв, черговий, який стежив за пічкою у наметі бійців, недогледів, що вогонь погас. Аби швиденько розпалити пічку, налив у неї бензину, після чого буржуйка спалахнула. Наразі цей боєць перебуває у лікарні з опіками, йому ще не оголосили про підозру.

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"Графіки, все передбачено, інструктажі, сухі дрова, все було. Але людський фактор зіграв свою роль. Плеснув (бензин – 24), по характеру опіків на руках, на обличчі, це він (підозрюваний боєць, ім'я якого наразі не розголошують – 24). По інерції він відкинув плашку, а намети горять ну дуже швидко", – розповів командувач Сухопутних військ України Сергій Попко.

Нагадаємо, пожежа на військовому полігоні "Широкий лан" сталась у ніч проти вівторка, 13 березня. Вогонь спалахнув в одному з наметів, де саме відпочивали 13 бійців. Як наслідок, один військовий загинув, ще семеро з опіками різної тяжкості опинились у лікарні.