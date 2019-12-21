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      Пожар на Троицкой в Одессе: правительственная комиссия назвала причины

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      Последствия пожара в экономическом колледже в Одессе / Odessa Online

      Правительственная комиссия завершила устанавливать причины смертельного пожара в одесском в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который располагается на улице Троицкой. Возгорание здесь произошло утром 4 декабря.

      Как сообщил украинский премьер Алексей Гончарук на своем телеграмм-канале, по основной версии, трагедия произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. А уже оттуда огонь распространился по зданию. Кроме того, люди не смогли эвакуироваться, потому что один из входов был закрыт.

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      Основными причинами комиссия Кабмина называет халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности. А непосредственные причины и виновников трагедии уже определит суд.

      Также Гончарук напомнил, что уже уволен руководитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк. Премьер заверил, что виновные понесут ответственность. Вместо Федорчака, должность главы ГУ ГСЧС в Одесской области теперь занимает Вадим Шуляк.

      Ранее СМИ со ссылкой на полицию писали, что возгорание произошло в кабинете заведующей отделением колледжа. Женщина имела шанс предотвратить трагедию, но не сделала этого. Кроме того, в учебном заведении не было сигнализации и эвакуации никто не организовывал.

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      Что известно о пожаре в экономическом колледже на Троицкой в ​​Одессе: коротко

      • Пожар в колледже в Одессе вспыхнула 4 декабря около 10 утра.
      • Огонь охватил почти 4000 квадратных метров, людей эвакуировали, однако не всех.
      • Погибли 16 человек, пострадали более 30, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
      • Полиция рассматривает 3 версии причины пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования (пожар могли повлечь электрообогреватели, которые включили из-за отсутствия отопления).
      • Полиция 10 декабря сообщила о подозрении директору колледжа Любови Кочерге (дело касается служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия).
      ПОЖАР В ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОЛЛДЕЖЕ НА ТРОИЦКОЙ В ОДЕССЕ: КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Расследования Новости Одессы Пожар в Одессе на Троицкой
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