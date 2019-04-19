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      Пожар уничтожил 2 миллиона бутылок вина во Франции: видео

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      Во французском городе Бордо вспыхнул пожар на складе производителя вина Sovex Grands Châteaux. В результате было уничтожено около 2 миллионов бутылок вина.

      Пожар охватил площадь в 1500 квадратных метров, пишет на France 3 Nouvelle-Aquitaine. На территории находились 80 человек, все успели вовремя эвакуироваться.

      Читайте также: Что делать при пожаре: правила, которые спасут жизнь

      Около 60 спасателей тушили пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул в подвесном потолке, который затем обрушился на деревянные поддоны и ящики с алкоголем.

      Sovex Grands Châteaux сейчас пытается оценить ущерб со страховщиками. Приблизительная стоимость утраченного товара составляет 12,5 миллионов евро.

      В Бордо возник пожар, который сжег 2 миллиона бутылок вина: смотрите видео

      Кстати, в конце декабря прошлого года в итальянском регионе Комо произошел пожар, который продолжался несколько дней. Суд признал виновными в этом двух 22-летних студентов. Они должны заплатить штраф размере 15 миллионов долларов.

      blog_ava
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      Теги: Деньги Алкоголь Новости Франции Пожар
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