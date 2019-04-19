16:02
19 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Олені вийшли проти Путіна. Будинки російського політика на "загнівающєм Западє"
      Вєсті Кремля
      23:59, 18 квітня
      Вєсті.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судний день "ПриватБанку"
      Вєсті.UA
      22:20, 18 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Пожежа знищила 2 мільйони пляшок вина у Франції: відео

      595 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      У французькому місті Бордо спалахнула пожежа на складі виробника вина Sovex Grands Châteaux. Унаслідок цього було знищено близько 2 мільйонів пляшок вина.

      Пожежа охопила площу у 1500 квадратних метрів, пише на France 3 Nouvelle-Aquitaine. На території перебували 80 працівників, усі встигли вчасно евакуюватися.

      Читайте також: Що робити під час пожежі: правила, які врятують життя

      Близько 60 рятувальників гасили пожежу. За попередніми даними, вогонь спалахунув у підвісній стелі, яка потім обрушилася на дерев’яні піддони і ящики з алкоголем.

      Sovex Grands Châteaux зараз намагається оцінити збитки зі страховиками. Приблизна вартість втраченого товару складає 12,5 мільйонів євро.

      У Бордо виникла пожежа, яка спалила 2 мільйона пляшок вина: дивіться відео

      До слова, наприкінці грудня минулого року в італійському регіоні Комо сталася пожежа, яка тривала кілька днів. Суд визнав винними у цьому двох 22-річних студентів. Вони мають заплатити штраф розмірі 15 мільйонів доларів.

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      сьогодні
      40600
      Теги: Гроші Алкоголь Пожежа Новини Франції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як прийняти програш свого кандидата в президенти
      сьогодні , 16:00 Як прийняти програш свого кандидата в президенти
      6
      Журналісти оприлюднили листування "Зе-команди": хто впливає на кандидата
      сьогодні , 15:47 Журналісти оприлюднили листування "Зе-команди": хто впливає на кандидата
      324
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні , 15:39 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 32552
      Росія готується роздавати паспорти на Донбасі: до чого тут вибори президента в Україні?
      сьогодні , 15:00 Росія готується роздавати паспорти на Донбасі: до чого тут вибори президента в Україні?
      Олексій Чибісов 329
      Як не посваритися з близькими через вибори президента
      сьогодні , 14:35 Як не посваритися з близькими через вибори президента
      Олександр Бевза 181
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук