Пожар в центре Львова: появился комментарий врача о состоянии пострадавших

В субботу, 22 декабря, в центре Львова произошел пожар: загорелись палатки на Рождественской ярмарке возле Оперного театра. Огонь удалось локализовать. В результате инцидента пострадали четверо работников ярмарки, все они сейчас находятся в ожоговом отделении клинической больницы № 8 города Львова.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Медики утверждают, что все они находятся в очень тяжелом состоянии и нуждаются в операциях. Один из пациентов имеет 40% ожогов тела. Остальные трое – 15%, у них поражены лица и руки.

Пострадавшие имеют тяжелые ожоги лица и кистей. Все они получили поражение дыхательных путей. Двое пациентов находятся в реанимационном отделении, поскольку они нуждаются в искусственной вентиляции легких и дыхательной поддержке. Еще двое находятся в палате интенсивной терапии,

– прокомментировал Игорь Стояновский, заместитель главного врача Клинической больницы №8.

В больницу также пришел парень, который случайно оказался возле места пожара и оказал первую медицинскую помощь одному из пострадавших. Он – военный парамедик. Принес девушке цветы.

Напомним, полицейские открыли уголовное производство по факту пожара на Рождественской ярмарке в центре Львова. Сейчас полицейские устанавливают причину возгорания, а также проводится досудебное расследование. Стоит отметить, что во Львовском городском совете приняли решение закрыть работу ярмарки до результатов расследования и решения комиссии ТЭБ и ЧС.