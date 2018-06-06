Пожар в Чернобыле возник не из-за поджога сухой травы, – ГСЧС

Версия о возгорании сухой травы в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской атомной электростанции (Киевская область) в результате умышленного поджога не подтвердилась.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" рассказал глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин.

Отметим, что 5 июня Чечеткин сообщил, что на месте пожара были найдены факелы.

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"Версия не подтвердилась. Пока что нет", – сказал глава ГСЧС, отвечая на вопрос о том, подтвердилась ли версия о преднамеренном поджоге.

В то же время Чечеткин отметил, что расследованием занимаются органы Национальной полиции.

Напомним, масштабный пожар в Чернобыльской зоне возле ЧАЭС возник утром 5 июня и охватил территории на площади около 10 гектаров.

Полиция Области сообщила об открытии уголовного производства из-за пожара в Чернобыльской зоне.