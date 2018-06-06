Пожежа у Чорнобилі виникла не через підпал сухої трави, – ДСНС

Версія про спалах сухої трави в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення Чорнобильської атомної електростанції (Київська область) у результаті навмисного підпалу не підтвердилася.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" розповів глава Держслужби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін.

Зазначимо, що 5 червня Чечоткін повідомив, що на місці пожежі були знайдені факели.

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"Версія не підтвердилася. Поки що ні", – сказав глава ДСНС, відповідаючи на питання про те, чи підтвердилася версія про навмисний підпал.

Водночас Чечеткін зазначив, що розслідуванням займаються органи Національної поліції.

Нагадаємо, масштабна пожежа в Чорнобильській зоні поблизу ЧАЕС виникла вранці 5 червня і охопила території на площі близько 10 гектарів.



Поліція Київщини повідомила про відкриття кримінального провадження через пожежу в Чорнобильській зоні.