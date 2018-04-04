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Пожар в детском ТЦ в России: появились подробности

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Пожар в ТЦ
Пожар в ТЦ "Персей для детей" в Москве / tvc.ru

Один человек погиб и еще шестеро получили ожоги в результате пожара в московском ТЦ "Персей для детей". Пожар вспыхнул в одном из складских помещений, на верхнем этаже здания.

Об этом сообщает русская служба BBC.

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Один человек, которого эвакуировали из горящего помещения, погиб в карете скорой помощи. По предварительной информации, это сотрудник торгового центра. Пострадали также шесть пожарных. Один из них находится в критическом состоянии,
– пишут в издании.

Известно, что площадь пожара составила 80 квадратных метров. Его удалось погасить, все подъезды к зданию заблокированы. Из помещения торгового центра эвакуировали 60 человек, пострадавших забрали два медицинских вертолета.

Ресурс информирует, что пожару в московском ТЦ "Персей для детей" был присвоен второй (повышенный ранг) сложности. Кроме этого, российские чрезвычайники указывали на то, что из-за сложного планирования здания, пожарным было трудно добраться до места возгорания.

Известно, что во время пожара сработали системы эвакуации, дымового защиты и пожаротушения.

Напомним, 25 марта в российском Кемерово загорелся ТЦ "Зимняя вишня". По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. Кроме этого, среди причин возгорания называют неправильную прокладку высоковольтных проводов, идущих транзитом через батутный зал. В результате пожара погибли 64 человека и 79 пострадали.

Теги: Новости России Пожар
Источник: 24 Канал
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