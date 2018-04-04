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Пожежа у дитячому ТЦ в Росії: з'явилися подробиці

441 Читать новость на русском
Пожежа у ТЦ
Пожежа у ТЦ "Персей для дітей" у Москві / tvc.ru

Один чоловік загинув та ще шестеро отримали опіки в результаті пожежі у московському ТЦ "Персей для дітей". Пожежа спалахнула в одному зі складських приміщень, на горішньому поверсі будівлі.

Про це повідомляє російська служба BBC.

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Одна людина, яку евакуювали із палаючого приміщення, загинула в кареті швидкої допомоги. За попередньою інформацією, це співробітник торгового центру. Постраждали також шестеро пожежників. Один із них перебуває у критичному стані,
– пишуть у виданні.

Відомо, що площа пожежі склала 80 квадратних метрів. Її вдалося погасити, всі під'їзди до будівлі заблоковані. Із приміщення торгового центру евакуювали 60 людей, постраждалих забрали два медичних гвинтокрили.

Ресурс інформує, що пожежі у московському ТЦ "Персей для дітей" було присвоєно другий (підвищений ранг) складності. Окрім цього, російські надзвичайники вказували на те, що через складне планування будівлі, пожежникам було важко добратися до місця загоряння.

Відомо, що під час пожежі спрацювали системи евакуації, димового захисту та пожежогасіння.

Нагадаємо, 25 березня у російському Кемерово загорівся ТЦ "Зимова вишня". За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Окрім цього, серед причин займання називають неправильне прокладання високовольтних дротів, які йшли транзитом через батутну залу. Внаслідок пожежі загинуло 64 людини та 79 осіб постраждали.

Теги: Новини Росії Пожежа
Джерело: 24 Канал
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