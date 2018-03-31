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Пожар в Кемерово: гендиректора компании-владельца ТРЦ взяли под арест

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В пожаре в Кемерово погибли по меньшей мере 64 человека
В пожаре в Кемерово погибли по меньшей мере 64 человека / Getty images

31 марта Заводской районный суд города Кемерово арестовал гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которое является владельцем торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где 25 марта произошла ужасная трагедия.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Юлии Богдановой меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 мая, информирует "Интерфакс".

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Судья отметил, что ходатайство следствия и прокуратуры о необходимости ареста предпринимательницы связано с тем, что у нее есть загранпаспорт и она может скрываться от следствия.

По мнению следствия, женщина также может оказать давление на свидетелей по этому делу.

Юлии Богдановой инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

По версии следствия, ее подчиненные неоднократно сообщали руководству о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер.

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На заседании суда в субботу женщина заявила, что не намерена скрываться от следствия и уверяет, что будет способствовать расследованию.

Пожежа Кемерово Юлия Богданова
Юлию Богданову посадили за решетку на 2 месяца // ТАСС

Ранее были арестованы технический директор ТРЦ, управляющая, сотрудник и руководитель компании "Системный интегратор", которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации в "Зимней вишне" и охранник Сергей Антюшин, который не включил систему оповещения о пожаре.

Напомним, крупный пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово произошла 25 марта. По официальным данным, в ней погибли 64 человека, из них – 41 ребенок.

Теги: Пожар в Кемерово Новости России Новости Украины арест Судьи Жертвы
Источник: 24 Канал
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