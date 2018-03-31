Пожежа у Кемерові: гендиректорку компанії-власника ТРЦ взяли під арешт

31 березня Заводський районний суд міста Кемерово заарештував гендиректорку ВАТ "Кемеровський кондитерський комбінат", яка є власником торгово-розважального центру "Зимова вишня", де вдень 25 березня сталась жахлива пожежа.

Суд задовольнив клопотання слідчого і обрав Юлії Богдановій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 травня, інформує "Интерфакс".

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Суддя зазначив, що клопотання слідства і прокуратури про необхідність арешту підприємиці пов'язано з тим, що у неї є закордонний паспорт і вона може переховуватись від слідства.

На думку слідства, жінка також може чинити тиск на свідків у цій справі.

Юлії Богдановій інкримінують порушення вимог пожежної безпеки, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб.

За версією слідства, її підлеглі неодноразово повідомляли керівництву про недоліки системи протипожежної безпеки будівлі, але вона не вживала жодних заходів.

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На засіданні суду у суботу жінка заявила, що не має наміру ховатися від слідства і запевняє, що сприятиме розслідуванню.





Юлію Богданову посадили за ґрати на 2 місяці//ТАСС

Раніше були арештовані технічний директор ТРЦ, керуюча, співробітник і керівник компанії "Системний інтегратор", яка займалася обслуговуванням пожежної сигналізації у "Зимовій вишні" та охоронець Сергій Антюшін, який не увімкнув систему оповіщення про пожежу.

Нагадаємо, масштабна пожежа у ТРЦ "Зимова вишня" в російському місті Кемерово сталась 25 березня. За офіційними даними, у ній загинуло 64 людини, з них – 41 дитина.