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У день трауру за загиблими в Кемерові російські бібліотекарі влаштували святкові гуляння

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28 березня у Росії був оголошений загальнонаціональний день жалоби
28 березня у Росії був оголошений загальнонаціональний день жалоби / Getty images

28 березня у Росії був оголошений загальнонаціональний день жалоби за загиблими у жахливій пожежі в Кемерові.

Проте навіть приспущені прапори та скасування розважальних програм не завадило співробітниками районного центру культури у російському місті Тобольську відсвяткувати у ресторані своє професійне свято.

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Як пише "Газета Кемерова", після цього місцевим чиновникам оголосили догану.

28 березня у загальноросійський день жалоби у місті Тобольську, що в Тюменській області, бібліотекарі та співробітники будинків культури відзначали професійне свято.

Глава району Юрій Батт божиться, що жодних "танців на кістках не було", а бенкет влаштували, бо зал був замовлений заздалегідь.

Наскільки я знаю, більшість людей, які там були присутні, пообідали і поїхали. Це відбулося. Але я думаю, просто треба було не ходити,
– виправдовується місцевий чиновник.

Нагадаємо, 25 березня спалахнула пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня". За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті.

За офіційними даними у пожежі загинуло 64 людини, серед яких 41 дитина. Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі. Станом на 29 березня кількість постраждалих зросла до 79 осіб.

Теги: Пожежа в Кемерові Новини Росії Жертви
Джерело: 24 Канал
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