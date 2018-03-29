В день траура по погибшим в Кемерово российские библиотекари устроили праздничные гуляния

28 марта в России был объявлен общенациональный траур по погибшим в ужасном пожаре в Кемерово.

Однако даже приспущенные флаги и отмена развлекательных программ не помешали сотрудниками районного центра культуры в российском городе Тобольске отпраздновать в ресторане свой профессиональный праздник.

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Как пишет "Газета Кемерова", после этого местным чиновникам объявили выговор.

28 марта в общероссийский день траура в городе Тобольске, что в Тюменской области, библиотекари и сотрудники домов отмечали профессиональный праздник.

Глава района Юрий Батт божится, что никаких "танцев на костях не было", а пир устроили, потому зал был заказан заранее.

Насколько я знаю, большинство людей, которые там присутствовали, пообедали и уехали. Это произошло. Но я думаю, просто надо было не ходить,

– оправдывается местный чиновник.

Напомним, 25 марта вспыхнул пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня". По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате.



По официальным данным, в пожаре погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок. Следственный комитет России уже предъявил обвинение пяти задержанным по делу о пожаре. По состоянию на 29 марта количество пострадавших возросло до 79 человек.