Пожар в военном госпитале в Луцке: известна предварительная причина масштабного возгорания

Крупный пожар, который вспыхнул в ночь на 20 сентября и полностью уничтожил крышу госпиталя, мог произойти из-за короткого замыкания. По крайней мере, такая версия пока является ведущей.

К счастью, работники больницы вовремя сориентировались и эвакуировали всех пациентов, обошлось без жертв и пострадавших. При этом пожар действительно был сильным, ведь за считанные минуты огонь из административного корпуса гарнизонного военного госпиталя перебросился на крышу здания.

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Кровля выгорела дотла, частично выгорел и верхний этаж больницы. В военной прокуратуре Западного региона Украины говорят: скорее всего, причиной пожара является замыкание проводов электроснабжения.



Пожар в военном госпитале в Луцке / пресс-служба ГСЧС

По факту инцидента уже открыто уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Пожар в военном госпитале в Луцке: видео спасателей