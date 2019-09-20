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      Пожежа у військовому госпіталі в Луцьку: відома попередня причина масштабного займання

      372 Читать новость на русском
      Пожежа у військовому госпіталі в Луцьку
      Пожежа у військовому госпіталі в Луцьку / пресслужба ДСНС

      Масштабна пожежа, що спалахнула в ніч на 20 вересня та вщент знищила дах шпиталю, могла трапитися через коротке замикання. Принаймні, така версія поки є провідною.

      На щастя, працівники лікарні вчасно зорієнтувалися та евакуювали усіх пацієнтів, обійшлося без жертв і постраждалих. При цьому пожежа й справді була сильною, адже за лічені хвилини вогонь з адміністративного корпусу гарнізонного військового госпіталю поширився на дах будівлі.

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      Покрівля вигоріла дотла, частково вигорів і горішній поверх лікарні. У військовій прокуратурі Західного регіону України кажуть: найімовірніше, причиною пожежі є замикання проводів електропостачання.

      пожежа Луцьк військовий госпіталь
      Пожежа у військовому госпіталі в Луцьку/ пресслужба ДСНС

      За фактом інциденту, вже відкрите кримінальне провадження за статтею "Умисне знищення або пошкодження майна". Причина загоряння та збитки встановлюються.

      Пожежа у військовому госпіталі в Луцьку: відео рятувальників

       

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      Теги: Новини України Пожежа Новини Луцька
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