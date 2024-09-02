По словам синоптиков, погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания – то есть открытого огня.

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Синоптики предупредили жителей Киевской области

Учитывая погодные условия, граждан призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.

3 – 5 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности

– предупреждает Гидрометцентр.

Возгорания больших масштабов могут иметь значительные негативные последствия для окружающей среды и людей. Поэтому очень важно немедленно сообщать о возникновении пожара, позвонив по телефону Службы спасения "101".

К слову, ранее синоптики рассказывали, что средняя месячная температура воздуха в сентябре прогнозируется в пределах +15 – +20 градусов, а в Карпатах +13 – +14. Это на 2 градуса выше нормы.