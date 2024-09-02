За словами синоптиків, погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, за наявності джерел займання – тобто відкритого вогню.

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Синоптики попередили жителів Київщини

Зважаючи на погодні умови, громадян закликають суворо дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів і на відкритих територіях.

3 – 5 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки

– попереджає Гідрометцентр.

Загоряння великих масштабів можуть мати значні негативні наслідки для довкілля та людей. Тому дуже важливо негайно повідомляти про виникнення пожежі, зателефонувавши за номером Служби порятунку "101".

До слова, раніше синоптики розповідали, що середня місячна температура повітря у вересні прогнозується в межах +15 – +20 градусів, а в Карпатах +13 – +14. Це на 2 градуси вище за норму.