Лесные пожары в Греции: что известно о масштабной эвакуации тысяч туристов с Родоса и Корфу

В Греции из-за чрезмерной жары возникли лесные пожары. В частности, 23 июля из-за огня в лесах на острове Родос в восточной части Эгейского моря власти эвакуировали людей.

Уже 24 июля из-за пожаров пришлось эвакуировать людей с острова Корфу, расположенного севернее среди Ионических островов Греции. Какая ситуация с температурой, пожарами и эвакуацией людей в стране читайте в тексте 24 Канала.

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Какая ситуация на острове Родос

В Греции очень высокая температура воздуха. В частности, 23 июля в Афинах было 43 градуса тепла, на внутренних равнинах – 45 градусов. Сдерживание пожара усложняет и не останавливающийся ветер.

Пожары на острове Родос, четвертом по величине в Греции, бушуют еще ориентировочно с 18 июля. Власти уже 23 июля заявили о самой большой в истории эвакуации из-за лесных пожаров на Родосе.

Издание The Guardian писало, что тысячи людей пришлось вывезти из частных домов, пансионатов и гостиниц после того, как огонь в лесах охватил большую часть острова. В частности, власти вывезли ориентировочно 19 тысяч человек, которые были преимущественно туристами:

16 тысяч – по суше;

остальных – по морю;

еще некоторые – уехали на собственных машинах.

Это крупнейшая операция по безопасной перевозке жителей и туристов, когда-либо проводившаяся в нашей стране,

– заявил спикер греческих пожарных Иоаннис Артопиос 23 июля.

По данным Reuters некоторые туристы прошли километры, чтобы их эвакуировали. Люди были вынуждены спать в спортзалах, зданиях школ, крытых стадионах и конференц-залах гостиниц на Родосе.

Лесные пожары на Родосе: смотрите на карте

Известно, что более 250 пожарных при поддержке 18 самолетов установили противопожарные полосы для защиты густого леса и других жилых районов от огня. В пожарной службе заявили, что лесные пожары на острове затронули 10% гостиниц в центральной и юго-восточной части. Север и Запад Родоса не пострадали.

Известно, что на Родосе шесть человек госпитализировали из-за проблем с дыханием. По данным властей человек, упавший и сломавший ногу во время эвакуации из гостиницы, а также беременная женщина остались в больнице. Состояние беременной – хорошее.

Пожар в Греции возле Афин: смотрите видео BizzyBeeMarie

Следует отметить, что туристические компании TUI и Jet2 отменили рейсы на Родос. В Министерстве инфраструктуры и транспорта Греции заявили, что 14 рейсов TUI и Jet2 с 2700 пассажирами должны были отправиться из Родоса в 3 часа ночи 24 июля.

Какая ситуация на Корфу и в других регионах

На острове Корфу также была объявлена эвакуация из 15 населенных пунктов из-за лесных пожаров. Издание Bild отметило, что на острове пожары возникли в центре, однако огонь быстро движется к побережью моря. Кое-где из городков людей вывозят по морю.

Где расположен остров Корфу: смотрите на карте

Издание Politico написало, что на острове Корфу пришлось эвакуироваться людям из 17 поселений. Кроме того, аварийные службы занимались ликвидацией пожаров на островах Эвбея – восточнее Афин, и Айгио – юго-западнее Афин.

По данным The Guardian, в Эвбее власти приказали жителям четырех южных деревень эвакуироваться в Каристос, к западу от которого распространялся огонь.

Огонь может быть на расстоянии 2 километров, но ветер сильный... Дым густой, а воздухом тяжело дышать,

– заявил вице-губернатор Центральной Греции Гиоргос Келаидитис, указав на сложность ситуации.

На Корфу бушуют пожары: смотрите видео Καθίκι

Только в течение 23 июля в Греции возникло 64 новых пожара. В общей сложности спасатели пытались обуздать в стране 82 пожара.

Кроме того, метеорологические станции Национальной обсерватории Афин зафиксировали 23 июля в Греции максимальную температуру воздуха – в городе Гитео, что в регионе Пелопоннес, было 46,4 градуса тепла.

Власти ближе к полуночи 23 июля призвали дополнительно эвакуировать людей из Корфу и северного Пелопоннеса. Ведь на Корфу огонь двигался к юго-востоку широким фронтом, поэтому частные суда ждали, чтобы забрать эвакуированных.

Издание DW отметило, что в течение 24 июля власти эвакуировали с острова Корфу не менее 2 500 человек.