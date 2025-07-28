Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНН.

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Какая ситуация в Греции и Турции

В центральной Греции 27 июля было +42,4 градуса. Пожарные работали в районе Пелопоннеса к западу от Афин, на островах Эвия, Китира и Крит. И если пожар в Центральной Македонии вблизи монастыря Святого Рафаила локализовали, то другой не могут потушить уже третий день.

В Турции четвертый день борются с пожаром в северной провинции Карабук. В Эскишехире 23 июля погибли 10 человек. К сожалению, из-за аварии с водовозом погибли еще трое волонтеров – таким образом, в Турции стало больше жертв.

Власти говорят, что эта неделя будет еще опаснее предыдущей.

В обеих странах эвакуируют людей, огонь подбирается к Афинам. Ситуация ухудшается из-за того, что вспыхивают новые пожары.

К слову, сухой жаркий воздух из Турции движется в Украину. В ряде областей в ближайшие дни будет до +40 градусов.