Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНН.
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Яка ситуація в Греції і Туреччині
У центральній Греції 27 липня було +42,4 градуса. Пожежники працювали в районі Пелопоннесу на захід від Афін, на островах Евія, Кітира та Крит. І якщо пожежу в Центральній Македонії поблизу монастиря Святого Рафаїла локалізували, то іншу не можуть загасити вже третій день.
У Туреччині четвертий день борються з пожежею в північній провінції Карабук. В Ескішехірі 23 липня загинуло 10 людей. На жаль, через аварію з водовозом загинули ще троє волонтерів – таким чином, у Туреччині побільшало жертв.
Влада говорить, що цей тиждень буде ще небезпечнішим за попередній.
В обох країнах евакуюють людей, вогонь підбирається до Афін. Ситуація погіршується через те, що спалахують нові пожежі.
До слова, сухе жарке повітря з Туреччини рухається на Україну. У низці областей найближчими днями буде до +40 градусів.