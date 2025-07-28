Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНН.

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Яка ситуація в Греції і Туреччині

У центральній Греції 27 липня було +42,4 градуса. Пожежники працювали в районі Пелопоннесу на захід від Афін, на островах Евія, Кітира та Крит. І якщо пожежу в Центральній Македонії поблизу монастиря Святого Рафаїла локалізували, то іншу не можуть загасити вже третій день.

У Туреччині четвертий день борються з пожежею в північній провінції Карабук. В Ескішехірі 23 липня загинуло 10 людей. На жаль, через аварію з водовозом загинули ще троє волонтерів – таким чином, у Туреччині побільшало жертв.

Влада говорить, що цей тиждень буде ще небезпечнішим за попередній.

В обох країнах евакуюють людей, вогонь підбирається до Афін. Ситуація погіршується через те, що спалахують нові пожежі.

До слова, сухе жарке повітря з Туреччини рухається на Україну. У низці областей найближчими днями буде до +40 градусів.